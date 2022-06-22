Красносулинский район, Ростовская область, , 12:30 — REGNUM На территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области обнаружены фрагменты двух беспилотников. Об этом в своём телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев 22 июня.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе ГУ МЧС России по Ростовской области

«Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», — написал он.

Пожар был оперативно ликвидирован на площади 50 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники предприятия были эвакуированы.

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