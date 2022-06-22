Уфа, 22 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Бухгалтера администрации Калининского района г. Уфы обвинили в незаконном начислении себе заработной платы. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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По версии следствия, фигурантка уголовного дела, работая бухгалтером в администрации Калининского района г. Уфы, занималась вопросами начисления зарплаты сотрудникам музыкальных школ и подростковых клубов.

«При направлении в банк электронных реестров на выплату зарплаты она включала в документы в качестве работников учреждения данные своего родственника и подруги и указывала реквизиты их счетов. Всего в период с августа 2017 года по июль 2021 года таким способом она похитила свыше 4,3 млн рублей бюджетных средств», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что преступные действия обвиняемой были вскрыты главным бухгалтером, которая обнаружила несоответствие данных между документами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и неправомерного оборота средств платежей. Материалы дела переданы в Калининский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.