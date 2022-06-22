Москва, , 12:29 — REGNUM В результате нанесенного 21 июня высокоточным оружием в ходе спецоперации по денацификации Украины Воздушно-космическими силами РФ удара киевские боевики потеряли до 500 военных 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой в цехах судостроительного завода «Океан» в Николаеве. Об этом 22 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

«21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», — сказал он.

Также Конашенков рассказал, что военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ, которая оборонялась в районе населенных пунктов Горское, Подлесное и Врубовка Луганской Народной Республики, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые ими позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Докучаевск и населённый пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглись обстрелам украинских нацистов.