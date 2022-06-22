Чебоксары, , 12:28 — REGNUM Для сельских специалистов в Чувашии во втором полугодии возрастёт размер компенсации за жилищно-коммунальные услуги, который выплачивается из республиканского бюджета. Индексация составит 3,4%, это коснётся почти 14,4 тыс. жителей республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данное решение было поддержано 22 июня на заседании регионального правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельным категориям граждан проиндексируют размер ежемесячной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (отопление, теплоснабжение, электроснабжение), в том числе на взноса на капитальный ремонт жилья. Глава минтруда Чувашии Алена Елизарова отметила, что речь идёт о сельских специалистах, к которым относятся врачи, педагоги, работники культуры, ветеринары, социальные работники, проживающие и работающие в сельской местности, а также вышедшие на пенсию.

«Размер предлагаемой индексации составляет 3,4%, что соответствует среднему индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», — сказала министр труда.

Размер компенсации будет проиндексирован с 1 июля 2022 года.

Елизарова также добавила, что на данные цели в республиканском бюджете на 2022 год предусмотрено 225,8 млн рублей. Это решение коснётся 14 384 сельских специалистов в Чувашии.