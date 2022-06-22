Чебоксары, 22 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Для сельских специалистов в Чувашии во втором полугодии возрастёт размер компенсации за жилищно-коммунальные услуги, который выплачивается из республиканского бюджета. Индексация составит 3,4%, это коснётся почти 14,4 тыс. жителей республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данное решение было поддержано 22 июня на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отдельным категориям граждан проиндексируют размер ежемесячной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (отопление, теплоснабжение, электроснабжение), в том числе на взноса на капитальный ремонт жилья. Глава минтруда Чувашии Алена Елизарова отметила, что речь идёт о сельских специалистах, к которым относятся врачи, педагоги, работники культуры, ветеринары, социальные работники, проживающие и работающие в сельской местности, а также вышедшие на пенсию.

«Размер предлагаемой индексации составляет 3,4%, что соответствует среднему индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», — сказала министр труда.

Размер компенсации будет проиндексирован с 1 июля 2022 года.

Елизарова также добавила, что на данные цели в республиканском бюджете на 2022 год предусмотрено 225,8 млн рублей. Это решение коснётся 14 384 сельских специалистов в Чувашии.