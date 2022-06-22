Сеул, 22 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. По состоянию на конец октября 2021 года в Южной Корее насчитывается 4,14 млн работающих домохозяйств, состоящих из одного человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Население Сеула

Согласно опубликованным данным, показатель вырос на 440 тыс. домохозяйств в годовом исчислении. Это самый большой скачок с 2015 года, когда начался сбор соответствующих данных.

Известно, что число одиноко живущих людей в Южной Корее резко увеличилось на фоне восстановления экономики.

Доля домохозяйств, состоящих из одного человека в возрасте старше 50-64 лет, составила 26,1%, в возрасте 30-39 лет — 23,3%, в возрасте 15-29 лет — 21%.

Отмечается, что 65,3% домохозяйств, состоящих из одного человека, зарабатывали менее $2326 в месяц.