Москва, , 12:32 — REGNUM Пять складов боеприпасов украинских войск и ракетный комплекс «Бук-М1» уничтожены российской авиацией за сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 22 июня на брифинге.

Игорь Конашенков Mil.ru

Российские войска в рамках спецоперации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила пять складов боеприпасов в районах населённых пунктов Сидорово и Верхняя Каменка в ДНР и Мирополье в Сумской области, уточнил Конашенков.

Он добавил, что уничтожены зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Курахово в ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 151 районе.

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