Сусуман, Магаданская область, 22 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Сусумане суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в хулиганстве, незаконном проникновении в жилище, с угрозой применения насилия. Один из фигурантов осужден за причинение смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Richard Bistrong Камера СИЗО

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В суде установлено, что в апреле 2021 года трое пьяных молодых людей находились в подъезде жилого дома в Сусумане и грубо нарушали общественный порядок. При себе у них находилось огнестрельное оружие.

Прострелив входную дверь одной из квартир, они выбили ее и без разрешения хозяев зашли внутрь. В квартире находились пять человек, в том числе малолетний ребенок. На троих мужчин в квартире у входа преступники направили ружье. Один из жильцов попытался забрать оружие, но злоумышленник оказал активное сопротивление и произвел неосторожный выстрел в направлении своего приятеля. От полученного ранения он скончался на месте.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчинам наказание в виде 4-х лет и 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В апелляционной жалобе осужденные настаивали на своей невиновности, просили отменить обвинительный приговор. Судебной коллегией по уголовным делам Магаданского областного суда в удовлетворении апелляционных жалоб отказано.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор суда, в соответствии с которым житель Омска осуждён к пожизненному лишению свободы за убийство бывшего игрока футбольного клуба, вступил в законную силу.