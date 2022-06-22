Рим, , 12:27 — REGNUM Власти Италии c момента введения антироссийских санкций заморозили имущество граждан России в общей сложности на 1,7 млрд евро, сообщили 22 июня в Минфине страны.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С 23 февраля в связи с российско-украинским кризисом и последовавшей за ним военной эскалацией Финансовая гвардия начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что по состоянию на 31 мая меры по замораживанию были приняты в отношении 14 субъектов, включая здания, транспортные воздушные средства, суда, землю и акции компаний на общую сумму более 1,7 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Италии рассматривает возможность продления нормы о двукратном снижении акцизов на топливо до конца лета 2022 года.

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