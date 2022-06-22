Белгород, 22 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Водитель мотоцикла, пытавшийся скрыться от сотрудников ДПС, столкнулся с легковым автомобилем в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Мотоцикл. ДТП

Погоня за нарушителем произошла 19 июня на нескольких городских улицах около 23:00. Водитель Suzuki проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке, три раза проехал на запрещающий сигнал светофора, а на проспекте Ватутина выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым Volkswagen Jetta.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На нарушителя составлено семь административных материалов, в том числе за управление мотоциклом без прав и отсутствие страхового полиса.