Фурманов, Ивановская область, 22 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели женщины и пятилетней девочки в результате пожара в жилом доме в городе Фурманов Ивановской области 22 июня возбудили следственные органы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Предварительно установлено, что пожар в жилом частном доме произошёл 22 июня около 02:30. После его тушения спасатели обнаружили тела 33-летней хозяйки дома и пятилетней девочки, дочери её подруги.

По данным следствия, в сгоревшим доме жила многодетная семья — 33-летняя женщина и её восемь детей, в возрасте от одного года до 15 лет. На момент пожара у неё в гостях находилась подруга с пятилетней дочерью.

Пожар ночью в доме заметил сосед, который оповестил жителей. Хозяйка дома и пятилетняя девочка выбраться из дома не смогли. Остальные дети и подруга хозяйки сумели спастись.

На месте работают следователи, будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти и источника возгорания. Расследование взято на контроль руководителем следственного управления.