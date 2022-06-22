Москва, , 12:26 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о наказании в том числе сотрудников ФСИН за пытки, вводится дифференцированное наказание, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Дано более детальное и четкое определение понятия пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 г. В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки.

В примечании к ст. 286 УК РФ указано, что пыткой помимо «действий» может являться и «бездействие», поскольку пытки и жестокое, унижающее достоинство обращение, могут выражаться, в том числе в неоказании своевременной помощи.

Прописывается, что «не является пыткой причинение физических или нравственных страданий, которые возникают лишь в результате правомерных действий должностного или иного лица или неизбежно сопряжены с такими действиями».

В целом, законом усиливается наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 «Превышение должностных полномочий» УК РФ). Такие преступления будут наказываться лишением свободы до 12 лет.

В статью 302 «Принуждение к даче показаний» УК РФ вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции Уголовного кодекса.

Устанавливается повышенная уголовная ответственность за принуждение к даче показаний, совершенное с применением пытки, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью. Эти деяния будут наказываться лишением свободы на срок 8-и до 15-и лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20-и лет.

Преступления фактически переводятся в разряд особо тяжких. Кроме того, увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.

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