Казань, 22 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в столице Татарии включат соответствующую подсветку телебашни. Об этом сообщает пресс-служба минцифры РТ.

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В Казани 22 июня телебашня окрасится алым цветом, символизирующим пламя свечи. Также на ней появится надпись «День памяти и скорби».

Отмечается, что в акции примут участие телебашни в других городах России. Так, на нижегородской башне включат освещение, символизирующее георгиевскую ленту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ночь с 21 на 22 июня в казанском парке Победы из свечей выложили изображения солдат, гвардейского миномета катюша и бомбардировщика По-2, производившегося в городе в годы войны, общей площадью 200 кв. метров.

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