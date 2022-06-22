Барнаул, , 12:24 — REGNUM Здравоохранение Алтайского края готовится внедрить новый вид хирургического вмешательства в больнице скорой медицинской помощи. Как сообщает 22 июня телеграм канал минздрава региона, 24 июня в Барнауле пройдет региональная хирургическая конференция по теме: «Цирроз печени. Эндоваскулярные возможности лечения портальной гипертензии. Современные подходы и осложнения». Специалисты обсудят современные подходы к лечению осложнений портальной гипертензии.

Печень (зарисовка)

В рамках конференции пройдет трансляция операции: трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (ТИПС), которую выполнит гость из Москвы Владимир Шиповский, заведующий рентгенохирургическим отделением, профессор кафедры хирургических болезней РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

К показаниям для проведения подобных вмешательств относится кровотечение, которое возникает при циррозе печени. Это жизнеугрожающее состояние, при котором каждый третий больной погибает.

Суть операции в том, что врач устанавливает стент, с помощью которого меняется кровоток в печени, чтобы кровь могла течь в обход пораженного органа. Под контролем рентгена, сверху через полую вену катетер попадает в портальную вену, далее в печеночную вену, по катетеру проводится стент и устанавливается в воротную вену, разгружая больную печень от излишнего кровотока, спасая жизнь человеку.

После такой операции пациент может прожить всю свою жизнь. Конечно, больная печень требует пересадки. Главное, что после ТИПС человек доживёт до такой пересадки и не умрёт от кровотечения.

Эта технология впервые в Сибири будет внедрена в больнице скорой медицинской помощи. Первые операции уже запланированы.

Как сообщало ИА REGNUM, столице Алтайского края — Барнауле — решено обустроить сквер на площадке перед медицинским госуниверситетом и посвятить его медицинским работникам.

Читайте также: В Барнауле появится сквер, посвящённый медикам