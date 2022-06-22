Тбилиси, , 15:18 — REGNUM Известная своими антроссийскими высказываниями депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга считает, что одной из основных проблем Грузии является «монопольное положение олигарха» Бидзины Иванишвили, сообщает 22 июня грузинский телеканал «Формула».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

"Что касается деолигархизации, я думаю, что выполнение этого условия зависит от грузинского народа и правительства Грузии, но результатом многих парламентариев и моих наблюдений является то, что одной из проблем Грузии является монопольное положение одного олигарха», — сказала Фотыга.

Евродепутат рассказала о возможности предоставления Грузии статуса кандидата и, по её мнению, у грузинского правительства есть условия и время, которые оно должно использовать. Фотыга считает, что это — окно возможностей для страны, которое Грузия не должна упускать. По её словам, условия, изложенные в рекомендации Еврокомиссии, «очень справедливы».

«Я говорю, что вы — одна из самых проевропейских наций в мире. Есть условия и время для выполнения этих условий. Я думаю, что будет разумный период времени и переоценка, чтобы определить уровень их выполняемости. Я советую правительству Грузии ознакомиться с этими условиями и попытаться выполнить их или, по крайней мере, начать их выполнять, потому что это очень справедливые условия, мы готовы вам помочь», — сказала Фотыга.

Напомним, что 17 июня Европейская комиссия поддержала предоставление статуса кандидата Украине и Молдавии, но не Грузии. 24 июня ЕС обсудит и примет решение о предоставлении статуса кандидата Грузии, Молдавии и Украине. Для предоставления статуса кандидата в ЕС требуется согласие всех 27 стран-участников.