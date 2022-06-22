Тбилиси, 22 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Известная своими антроссийскими высказываниями депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга считает, что одной из основных проблем Грузии является «монопольное положение олигарха» Бидзины Иванишвили, сообщает 22 июня грузинский телеканал «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

"Что касается деолигархизации, я думаю, что выполнение этого условия зависит от грузинского народа и правительства Грузии, но результатом многих парламентариев и моих наблюдений является то, что одной из проблем Грузии является монопольное положение одного олигарха», — сказала Фотыга.

Евродепутат рассказала о возможности предоставления Грузии статуса кандидата и, по её мнению, у грузинского правительства есть условия и время, которые оно должно использовать. Фотыга считает, что это — окно возможностей для страны, которое Грузия не должна упускать. По её словам, условия, изложенные в рекомендации Еврокомиссии, «очень справедливы».

«Я говорю, что вы — одна из самых проевропейских наций в мире. Есть условия и время для выполнения этих условий. Я думаю, что будет разумный период времени и переоценка, чтобы определить уровень их выполняемости. Я советую правительству Грузии ознакомиться с этими условиями и попытаться выполнить их или, по крайней мере, начать их выполнять, потому что это очень справедливые условия, мы готовы вам помочь», — сказала Фотыга.

Напомним, что 17 июня Европейская комиссия поддержала предоставление статуса кандидата Украине и Молдавии, но не Грузии. 24 июня ЕС обсудит и примет решение о предоставлении статуса кандидата Грузии, Молдавии и Украине. Для предоставления статуса кандидата в ЕС требуется согласие всех 27 стран-участников.