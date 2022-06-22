Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. На Пискарёвском мемориальном кладбище в День памяти и скорби прошла церемония, в ходе которой собравшиеся почтили память защитников и жителей осаждённого Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Ninaras Пискарёвское мемориальное кладбище. Санкт-Петербург

К монументу «Матери-Родины» возложили цветы и венки губернатор Петербурга Александр Беглов, члены городского правительства, спикер Законодательного собрания Александр Бельский, депутаты городского парламента и другие официальные лица.

В торжественно-траурной церемонии также приняли участие представители Конституционного суда РФ, Федерального Собрания и Межпарламентской ассамблеи государств СНГ. Мероприятие завершилось прохождением роты Почётного караула.

Напомним, что в ночь на 22 июня на Дворцовой площади в Петербурге составили изображение из 50 тыс. свечей. Таким образом город присоединился к акции «Свеча памяти».