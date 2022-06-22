Париж, 22 июня 2022, 12:24 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прибыла в Национальную ассамблею, сообщает Le Parisien.
Марин Ле Пен прибыла под аплодисменты других депутатов партии «Национальное объединение» в Национальную ассамблею.
«Это одновременно эмоции и гордость, которые я испытываю», — заявила Марин Ле Пен.
«Депутаты «Национального объединения» проделают огромную работу», — добавила Марин Ле Пен перед зданием Национальной Ассамблеи.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн «сохраняет доверие» президента Эммануэля Макрона.
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