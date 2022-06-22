Не менее 920 человек погибли при землетрясении в Афганистане
Кабул, 22 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. При землетрясении на востоке Афганистана погибли не менее 920 человек, сообщает 22 июня RT со ссылкой на информации местного телевидения.
Martin Luff
Последствия землетрясения
В телеэфире местный чиновник рассказал о количестве жертв природного катаклизма. По его словам, в результате землетрясения, произошедшего в провинции Пактика на востоке Афганистана, погибли не менее 920 человек. Кроме того, свыше 600 человек получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Афганистана произошло сильное землетрясение.