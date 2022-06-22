Томский район, Томская область, 22 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Томской области прокуратура организовала проверку по факту гибели подростка в озере Боярское. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, трагедия произошла 21 июля.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Тонущий человек

По данным ведомства, в тот вечер двое несовершеннолетних были одни, без взрослых, когда решили попытаться переплыть озеро. Доплыв до середины водоёма, подросток 2005 года рождения утонул.

«Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

Читайте также: Прокуратура начала проверку после гибели двоих детей в Томской области