Пермь, , 12:23 — REGNUM В Перми в день памяти и скорби, 22 июня, состоялась церемония передачи родственникам для последующего захоронения останков двух бойцов — Ивана Ивановича Биткова и Аркадия Всеволодовича Косолапова, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Церемония передачи родственникам для последующего захоронения останков двух бойцов пресс-служба администрации Пермского края

Герои возвращаются домой спустя десятилетия. Останки участников Великой Отечественной войны были обнаружены в Невельском районе Псковской области при проведении поисковых работ. В этих местах в июле 1941 года участвовала в боях 112-я Молотовская стрелковая дивизия.

В регионе сегодня проходят мероприятия в память о начале Великой Отечественной войны. В Перми на Егошихинском кладбище состоялось возложение цветов к мемориалу «Скорбящая».

В Пермском государственном архиве социально-политической истории открылась ежегодная акция «Память войны». Она посвящена пермякам, погибшим в годы войны, а также о солдатам, попавшим в плен врага и историям об эвакогоспиталях и инвалидах войны. Вечером 22 июня в амфитеатре на набережной Камы в Перми организуют традиционную мемориальную акцию «Свеча памяти».