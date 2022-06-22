Москва, 22 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Российский певец камерунского происхождения Пьера Нарцисс умер из-за того, что у него не выдержало сердце после того, как его ввели медикаментозную кому для проведения операции. Об этом 22 июня сообщает телеграм-канал «Mash».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пьер Нарцисс пришел поддержать команду Cameroon

По данным источника, вдова артиста рассказала, что скончавшийся накануне в 23:15 мск певец в течение долгих лет страдал от астмы и потому не обращал внимания на симптомы острой почечной недостаточности.

Также отмечается, что, когда певец наконец обратился к медикам, у него была также выявлена сердечная недостаточность и ему нужно было срочно менять клапан на сердце.

«Перед смертью его ввели в медикаментозную кому для операции, но сердце не выдержало наркоза. Проводить его хотят, выпустив в небо тысячу белых шариков», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский певец Пьер Нарцисс скончался на 46-м году жизни.