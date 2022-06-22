Москва, 22 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Москве открыли выставку фотографий, посвященную Карачаево-Черкесии. Она проводится в рамках празднования 100-летия со дня образования республики. Выставка разместилась на Чистых прудах, о жизни и людях Карачаево-Черкесии рассказывают более 150 фотографий, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

UFC111 Карачаево-Черкесия

Здесь и исторические фотодокументы известного фотографа Дмитрия Ермакова, который начал работу еще в 1860 году, и современные кадры о жизни республики. Выставка будет работать до 3 июля.

«Всё это познакомит гостей и жителей Москвы с историей Карачаево-Черкесии, с ее природным многообразием и выдающимися уроженцами республики, среди которых Герои СССР и России, Герои труда, деятели культуры и искусств, труженики и все те, кто внес непосредственный вклад в становление и развитие республики», — написал глава Карачаево-Черкесии в своем телеграм-канале.

Напомним, 12 января 2022 года Карачаево-Черкесия отметила 100-летие со дня образования. В рамках юбилейного года в республике, а также в других субъектах России проходят праздничные мероприятия. Указ о праздновании 100-летнего юбилея на государственном уровне подписал в 2017 году президент РФ Владимир Путин.