Москва, , 12:19 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о праве регионов устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правительство России наделяется полномочиями по утверждению методических указаний по предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан.

Власти регионов в свою очередь также смогут устанавливать порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан в соответствии с утвержденными правительством РФ методическими указаниями. Кроме того, субъекты РФ смогут

устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных.

В Госдуме отмечали, что регионы смогут устанавливать предельное количество домашних животных в домах и квартирах, а также запрет на использование общих помещений многоквартирных жилых домов для содержания домашних животных, устанавливать требования к длине поводка для собаки, запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, запрет на выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца, лицам в возрасте до 14 лет, а также устанавливать требования, обеспечивающие защиту домашних животных от жестокого обращения.

Органы местного самоуправления наделяются полномочием определять места, на которые запрещается возвращать бездомных животных, а также перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев.

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