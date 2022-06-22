Москва, , 12:18 — REGNUM Госдума минутой молчания почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Победа далась дорогой ценой, погибли 27 млн человек», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

22 июня на всей территории России объявляется минута молчания. Володин призвал коллег учитывать это при своей работе в зале пленарного заседания.