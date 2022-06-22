Москва, , 12:17 — REGNUM Российская тяжелоатлетка, двукратная чемпионка России Екатерина Катина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом 22 июня сообщил тренер спортсменки Пётр Кальмин.

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«Екатерина дисквалифицирована на четыре года, она точно не вернется в спорт после окончания дисквалификации», — приводит слова Кальмина ТАСС.

Он добавил, что Катина перестала тренироваться сразу после отстранения, скорее всего, не будет подавать апелляцию.

По словам Кальмина, Катину дисквалифицировали «на основании какого-то списка по абсолютно надуманным вещам», наказание является несправедливым и безосновательным.

Отмечается, что срок дисквалификации Катиной, выступавшей в весовой категории до 76 кг, завершится 13 апреля 2025 года.

Напомним, Катина была отстранена в апреле 2021 года. Обвинения были основаны на расследованиях, проведённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Ричардом Маклареном, а также на информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории.