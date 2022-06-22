Москва, , 12:24 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД Прикаспийских государств в Ашхабаде, намеченном на 28 июня. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 22 июня на брифинге.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«28 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел Прикаспийских государств», — сказала Захарова.

Она отметила, что темой совещания будет подготовка к шестому Каспийскому саммиту, который пройдёт 29 июня в Ашхабаде. Также планируется обсудить сотрудничество на Каспии.

Как сообщало ИА REGNUM, «Каспийскую пятёрку» составляют Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран. Пятый саммит глав прикаспийских государств прошёл в казахстанском Актау в августе 2018 года.

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