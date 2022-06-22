Москва, 22 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД Прикаспийских государств в Ашхабаде, намеченном на 28 июня. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 22 июня на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«28 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел Прикаспийских государств», — сказала Захарова.

Она отметила, что темой совещания будет подготовка к шестому Каспийскому саммиту, который пройдёт 29 июня в Ашхабаде. Также планируется обсудить сотрудничество на Каспии.

Как сообщало ИА REGNUM, «Каспийскую пятёрку» составляют Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан и Иран. Пятый саммит глав прикаспийских государств прошёл в казахстанском Актау в августе 2018 года.

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