За сутки в ковид-госпитали направили пять жителей Брянской области
Брянск, 22 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки госпитализированы пять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту 22 июня в региональном оперативном штабе. Завершили лечение выздоровлением ещё 22 жителя.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Экспресс-тест на коронавирус
С начала пандемии в Брянской области выявлено 162 217 носителей инфекции. Справились с заражением 158 012 человек. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 4034 пациентов.
В общей сложности в регионе проведено 1 938 411 исследований на коронавирус.