Брянск, 22 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки госпитализированы пять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту 22 июня в региональном оперативном штабе. Завершили лечение выздоровлением ещё 22 жителя.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

С начала пандемии в Брянской области выявлено 162 217 носителей инфекции. Справились с заражением 158 012 человек. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 4034 пациентов.

В общей сложности в регионе проведено 1 938 411 исследований на коронавирус.