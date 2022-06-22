Москва, 22 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение сенаторам изучить ситуацию с чрезмерным использованием англицизмов, имеющих аналоги в русском языке, и предложить меры борьбы с этим явлением, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

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«Наша ответственность — сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся, и прекратить эти все новые веяния, которые абсолютно неуместны», — заявила Матвиенко.

Так она отреагировала на выступление сенатора от Крыма Сергея Цекова, который рассказал о проблеме «засилья русского языка иностранными словами, в основном английскими».

«Вот «кешбэк» как был, так и есть, и это все произносится на правительственном уровне. Ну, есть же аналоги русского языка, ну, чего мы хватаемся за эти…, засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими всякими разными словами. Я согласна, надо и на законодательном уровне посмотреть», — отметила Матвиенко.

В декабре 2021 года Матвиенко уже выражала обеспокоенность обилием англицизмов в современной речи жителей России и призывала с детства прививать гордость отечественной продукцией.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о том, что подготовлен законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных языках.