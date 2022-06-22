Улан-Удэ, 22 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ начала работу первая станция быстрой зарядки для электромобилей. Об этом рассказал мэр города Игорь Шутенков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Игоря Шутенкова Станция быстрой зарядки электромобилей в Улан-Удэ

По его словам, в 2021 году количестве электромобилей в Улан-Удэ выросло вдвое. В настоящее время их насчитывается 204 единицы.

«В Улан-Удэ уже есть станции зарядки возле торговых центров, но они не быстрые, а медленные, 3-4 часа до полной зарядки. А сегодня компания «Россети» построила и запустила в работу первую в Бурятии станцию быстрой зарядки», — отметил он.

При этом первое время владельцы «электричек» могут заправляться на станции бесплатно! По крайней мере, до конца лета, пока не заработает система оплаты.