Москва, , 12:12 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о дополнительных социальных гарантиях для детей-сирот, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

На сирот-школьников распространяется возможность полного государственного обеспечения и дополнительные гарантии по социальной поддержке. Речь идет о бесплатном питании, бесплатном комплекте одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживании в жилом помещении без взимания платы или возмещения их полной стоимости, а также бесплатном оказании медицинской помощи.

Государство будет обеспечивать детей-сирот в возрасте до 23 лет, получающих среднее образование.

Устанавливается, что для лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, право перехода с платного обучения на бесплатное в случаях и порядке, предусмотренных Минобрнауки России, по согласованию с Минпросвещения России.

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