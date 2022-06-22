Чебоксары, , 12:12 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев в рамках обсуждения вопроса об объединении транспортно-энергетического и строительного техникумов напомнил министру образования Дмитрию Захарову своё собственное поручение. Руководитель республики также констатировал, что власти не смогли в этом учебном году реализовать «многие вопросы, которые запланировали», в части развития профессионального образования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данные вопросы были подняты 22 июня на заседании республиканского правительства.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

На заседании был поддержан проект решения о реорганизации Канашского транспортно-энергетического техникума, к которому присоединят строительный техникум. В ходе обсуждения глава республики напомнил о своих собственных поручениях.

«Остался вопрос системного рассмотрения нашей работы по организации в целом государственной политики в сфере профессионального образования. Эту работу, естественно, мы с вами должны ускорить с точки зрения стратегии развития, развития нашей экономики, отраслей промышленности, сельского хозяйства, других направлений», — сказал Олег Николаев.

Он также отметил, что эту работу следовало завершить в этом учебном году:

«Я напомню своё же поручение в адрес Дмитрия Анатольевича (министра образования Дмитрия Захарова, — прим. ИА REGNUM). Но я хотел бы также напомнить, что это поручение было адресовано руководителям органов исполнительной власти, по направлению деятельности которых также функционируют учреждения профессионального образования, тем более, если их больше, чем одна единица. Ровно в контексте дублирования образовательных процессов, дублирования функций вы должны были рассмотреть и соответствующим образом представить своё видение, трансформацию их деятельности в адрес министерства образования, которое должно как раз качественно сформировать эту стратегию»,

Глава Чувашии поручил Захарову через две недели доложить о том, какие органы власти и как отработали, в том числе представить предложения и проблемы.

Николаев констатировал, что в рамках данной работы «мы должной динамики не показываем».

«Мы уже, к сожалению, к этому учебному году многие вопросы, которые запланировали, не смогли реализовать. Но к началу [учебного года], может, успеем что-то скорректировать, что-то будем корректировать по ходу. Однако к следующему учебному году, к окончанию, мы уже должны, естественно, все решения сформулировать и запустить их в реализацию», — дал очередное поручение Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаше к транспортно-энергетическому техникуму присоединят строительный техникум. Это государственные автономные профессиональные образовательные учреждения. К 2024 году на базе стройтехникума планируется создать центр опережающей профессиональной подготовки.