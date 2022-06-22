Чиновники сорвали поручение главы Чувашии о развитии профобразования
Чебоксары, 22 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев в рамках обсуждения вопроса об объединении транспортно-энергетического и строительного техникумов напомнил министру образования Дмитрию Захарову своё собственное поручение. Руководитель республики также констатировал, что власти не смогли в этом учебном году реализовать «многие вопросы, которые запланировали», в части развития профессионального образования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данные вопросы были подняты 22 июня на заседании республиканского правительства.
На заседании был поддержан проект решения о реорганизации Канашского транспортно-энергетического техникума, к которому присоединят строительный техникум. В ходе обсуждения глава республики напомнил о своих собственных поручениях.
Он также отметил, что эту работу следовало завершить в этом учебном году:
Глава Чувашии поручил Захарову через две недели доложить о том, какие органы власти и как отработали, в том числе представить предложения и проблемы.
Николаев констатировал, что в рамках данной работы «мы должной динамики не показываем».
Как сообщало ИА REGNUM, в Канаше к транспортно-энергетическому техникуму присоединят строительный техникум. Это государственные автономные профессиональные образовательные учреждения. К 2024 году на базе стройтехникума планируется создать центр опережающей профессиональной подготовки.