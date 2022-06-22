Москва, , 12:12 — REGNUM В России цена на куриное мясо находится на среднем многолетнем уровне, и от роста ее будет удерживать доступная альтернатива — свинина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

Мясо (сс)skylark

«Цены на мясо за последний год росли неравномерно — при общей продовольственной инфляции в 20% цены на говядину увеличились на 25%, курицу — на 13,3%, свинину – на 9,3%, — рассказал он. – Рост цен на наиболее доступное и распространенное мясо – курицу и свинину – сдерживали доходы населения при увеличении производства. Можно ожидать, что эта ситуация сохранится и в ближайшие месяцы, и дальнейший рост цен на эти виды мяса не будет выходить за рамки картины общей инфляции. Несмотря на рост номинальных цен, свинина становится доступнее – сейчас цена на нее с поправкой на инфляцию на 10% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Цена на куриное мясо находится на среднем многолетнем уровне, и от роста ее будет удерживать доступная альтернатива – свинина. Говядина сейчас стоит на 6% дороже, чем в среднем за последние 5 лет (с поправкой на инфляцию), и это единственный вид мяса, по которому мы зависим от поставок с мирового рынка – на них приходится порядка 30% потребления».

Поэтому, как пояснил Терновский, цена на говядину будет в значительной степени определяться мировыми ценами и доступностью логистических цепочек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ цена свинины может снизиться из-за проблем с экспортом и, как следствие, ростом предложения данного вида мяса на внутреннем рынке России.