Москва, 22 июня 2022, 12:12 — REGNUM В России цена на куриное мясо находится на среднем многолетнем уровне, и от роста ее будет удерживать доступная альтернатива — свинина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.
«Цены на мясо за последний год росли неравномерно — при общей продовольственной инфляции в 20% цены на говядину увеличились на 25%, курицу — на 13,3%, свинину – на 9,3%, — рассказал он. – Рост цен на наиболее доступное и распространенное мясо – курицу и свинину – сдерживали доходы населения при увеличении производства. Можно ожидать, что эта ситуация сохранится и в ближайшие месяцы, и дальнейший рост цен на эти виды мяса не будет выходить за рамки картины общей инфляции. Несмотря на рост номинальных цен, свинина становится доступнее – сейчас цена на нее с поправкой на инфляцию на 10% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Цена на куриное мясо находится на среднем многолетнем уровне, и от роста ее будет удерживать доступная альтернатива – свинина. Говядина сейчас стоит на 6% дороже, чем в среднем за последние 5 лет (с поправкой на инфляцию), и это единственный вид мяса, по которому мы зависим от поставок с мирового рынка – на них приходится порядка 30% потребления».
Поэтому, как пояснил Терновский, цена на говядину будет в значительной степени определяться мировыми ценами и доступностью логистических цепочек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ цена свинины может снизиться из-за проблем с экспортом и, как следствие, ростом предложения данного вида мяса на внутреннем рынке России.