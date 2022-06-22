Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Грузинские парламентарии высказали свои мнения по поводу перспектив получения Грузией статуса кандадата в члены Европейского союза, сообщает 22 июня грузинский телеканал «Рустави 2».

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До решающего саммита ЕС остается два дня, и сегодня в Европейском парламенте состоятся дебаты, после которых будет принята ещё одна резолюция по Грузии. 23−24 июня будет принято решение о том, примут ли 27 лидеров ЕС во внимание рекомендации, которые Европейская комиссия выпустила по трём ассоциированным странам — Украине, Грузии и Молдавии — относительно членства в ЕС и статуса кандидата.

Представители политических партий выразили свои позиции перед принятием окончательного решения в Брюсселе. Члены «Грузинской мечты» положительно оценивают шаги, предпринятые в направлении Европы. Часть оппозиции не надеется изменить предварительные выводы Еврокомиссии и возлагает ответственность на правящую команду.

«У Грузии есть шесть месяцев, чтобы исправить упущенную возможность, и мы должны сделать всё вместе с народом, чтобы гарантировать выполнение всех предварительных условий, которые ЕС выдвинул Грузии», — заявила Теона Акубардия, член парламентской политической группы «Группа реформ».

Председатель парламентской политической группы «Лело для Грузии» Давид Усупашвили считает, что существенное изменение заключения Европейской комиссии возможно, но маловероятно:

«Всё ещё возможно радикально изменить заключение Европейской комиссии в отношении Грузии, но шансы невелики, и этот шанс еще больше уменьшается из-за суперпассивности грузинского правительства», — сказал Усупашвили.

Георгий Вольский, первый заместитель председателя парламента Грузии, считает, что ожидания лучшего порождают неправильные чувства:

«Говорить о том, что нам не нравится, что мы получили, и мы можем ожидать лучшего в 2023 и 2024 годы, неправильно и это вызывает неправильные чувства. Украина находится в состоянии войны и тонет в крови, и безнравственно называть это открытым окном для нас, чтобы получить лучшее положение за счёт чужого несчастья», — сказал Вольский.

Напомним, что Европейский парламент и Европейская комиссия вынесли отрицательные рекомендации о предрставлениии Грузии официального кандидата в члены Европейского союза.