Владивосток, , 12:11 — REGNUM Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор жителю города Большой Камень, обвиняемому в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

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31-летний фигурант был ранее заключен под стражу по обвинению в убийстве знакомого. После чего, в июле 2019 года, находясь в СИЗО, в ходе ссоры с 22-летним сокамерником, мужчина избил его, а затем задушил.

Чтобы скрыть преступление обвиняемый инсценировал самоубийство потерпевшего, повесив его в петлю из покрывала.

Присяжные заседатели единодушно признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Суд назначил фигуранту итоговое наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве задержана 33-летняя жительница города Туран по обвинению в убийстве женщины.