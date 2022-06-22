Кишинёв, 22 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Правительство Молдавии приняло решение об отзыве четырёх послов. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба правительства.

Флаг Молдавии

Сообщается, что с предложением выступил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску. Отозвать планируется с 23 сентября Виктора Цвиркуна с должности посла в Катаре, а Виктор Харуца — с должности посла в ОАЭ. С 28 сентября планируется отозвать посла в Нидерландах Татьяну Пырву, и посла в Великобритании Анжелу Панамареву.

Причины такого решение не указаны. Проекты указов вступят в силу после того, как их подпишет президент Молдавии.