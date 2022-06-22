Москва, , 12:10 — REGNUM Надежд на возвращение в РФ покинувших ее брендов остается всё меньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Последствия санкций еще не до конца понятны. Разрыв с Западом вынудил российский бизнес искать деловые контакты на Востоке либо налаживать параллельный импорт. К сожалению, надежд на возвращение покинувших Россию брендов все меньше. Сможет ли российский бизнес адаптироваться к новым условиям? Это станет ясно только к осени 2022 года. В текущих условиях падение реальных располагаемых доходов может составить 6-8%, а реальных заработных плат — до 3%», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ в 2023 году темпы падения реальных доходов населения замедлятся.

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