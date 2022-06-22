Донецк, 22 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Город Докучаевск и населённый пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглись обстрелам украинских нацистов. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.ru РСЗО «Ураган»

Отмечается, что обстрел Докучаевска со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:25 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Также указывается, что в 11:26 киевские боевик обстреляли Широкую Балку, выпустив по ней четыре мины калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство управления Восточного округа нацгвардии предложило властям Хабаровска увековечить память Героя Российской Федерации Максима Концова, погибшего в ходе военной спецоперации в защиту Донбасса.