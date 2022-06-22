Москва, , 12:10 — REGNUM Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву будут лежать не в дипломатической, а в практической, заявила 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, сейчас возможные меры прорабатываются в межведомственном формате. Было заявлено и Литве, и ЕС о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло.

«Если этого не будет сделано, то, конечно, и это было подчеркнуто на всех уровнях в Москве, ответные действия будут неизбежными. К вопросу относительно того, какими они будут. Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — заявила Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Литва ввела запрет на транзит некоторых в Калининградскую область через свою территорию, несмотря на договорённости, подписанные в 2003 году между Россией, Литвой и ЕС.

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