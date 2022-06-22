Зеленогорск, Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Сотрудники полиции ищут мальчика, потерявшегося после прогулки в Зеленогорском парке отдыха в Курортном районе. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Потерявшийся в Зеленогорске мальчик Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области

О потерявшемся ребёнке правоохранительным органам ночью 21 июня сообщила мать мальчика. По её словам, в районе 19 часов ученик 4 класса ушёл из Зеленогорского парка культуры и отдыха и не вернулся домой.

Для поиска ребёнка полиции сообщили его приметы: рост 135 сантиметров, темные волосы, глаза карие. Школьник был одет в синюю кофту, красную футболку и синие джинсы.

Владеющих какой-либо информацией о месте нахождения ребёнка просят обращаться по телефонам: 112 и (812) 437-02-02, 433-47-02.