Москва, , 12:09 — REGNUM В ближайшие два года можно ожидать спада экономики РФ, и, как следствие, будут снижаться номинальные доходы населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявила доцент департамента общественных финансов финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Светлана Демидова.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«В период спада бизнес сокращает свои расходы, расходы на заработную плату неизбежно будут оптимизированы. Если в 2023 году снижение ВВП составит 1–2%, то инфляция будет замедляться. Как следствие, замедлятся и темпы снижения реальных располагаемых доходов, — сказала Демидова. — Если совсем просто выразить динамику экономических показателей, то в 2023 году будет хуже, чем в 2021 году, но не настолько плохо, как в 2022 году».

По ее мнению, в ближайшей перспективе с безработицей столкнутся все российские регионы, но в разной степени.

«В территориальном разрезе более высокие показатели безработицы можно ожидать в тех регионах, где преобладает промышленное производство в структуре экономики. По оценке Центра стратегических разработок, самые высокие показатели безработицы будут в республиках Коми и Карелии, Курганской, Ульяновской, Костромской областях. В регионах с преобладанием «сервисных» секторов экономики — это, конечно, столичные регионы — снижение безработицы ожидается до 5%», — уточнила Демидова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский рынок труда с задержкой реагирует на санкционное давление и становится все мобильнее.

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