Москва, , 12:11 — REGNUM Цены на бензин на российских автозаправочных станциях не должны зависеть от тарифов сервиса «Яндекс. Заправки». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня об этом заявил журналистам замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

Ранее сенатор Юрий Федоров направил запросы главе ФАС Максиму Шаскольскому и главе Минэнерго Николаю Шульгинову. По словам Федорова, владельцы АЗС заявили, что снова получили от «Яндекса» предупреждение о росте тарифов.

«Пользователи пусть сами разбираются с сервисом «Яндекс. Заправки», и ни в коем случае это не может являться основанием для того, чтобы автозаправочные станции вдруг, ссылаясь непонятно на что, поднимали цены», — сказал депутат.

Также он считает недопустимым рост цен на топливо в России на фоне падения энергоресурса на мировой бирже.

«И то, что нам объясняют производители якобы выпадающими необоснованными доходами мы такие доводы принимать не хотим и не собираемся», — сказал Нилов.

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