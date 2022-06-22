Майкоп, , 12:08 — REGNUM В Адыгее в день памяти и скорби 22 июня прошла акция «Свеча памяти». Её участники зажгли три тысячи свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Свеча Памяти Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

В акции в память о 81-й годовщине начала самой кровопролитной войны, унесшей жизни миллионов жителей не только России, но и стран Европы и мира, участвовали активисты партии «Единая Россия», организаций «Волонтеры Победы» и «Волонтеры Адыгеи», молодогвардейцы, сотрудники правоохранительных органов, неравнодушные жители республики.

В ночь на 22 июня на мемориале «Вечный огонь» в Майкопе были выложены из свечей «Огненная картина войны» в виде ордена Отечественной войны и надписи «22 июня 1941 года. Адыгея помнит».

«Мы помним о мужестве, о героическом подвиге советского народа. Наш долг — свято хранить эту память, передавать ее из поколения в поколение!», — написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале, опубликовав фотографии с места проведения акции «Свеча Памяти».