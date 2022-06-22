Мурманск, 22 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Власти Мурманской области заявили о намерении завершить приграничные проекты самостоятельно, без участия западных стран, которые приостановили сотрудничество в связи с текущей ситуацией в мире. Об этом 21 июня официальный Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

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«Наш регион всегда поддерживал добрососедские отношения с европейскими партнерами. При этом Николай Патрушев сегодня справедливо отметил необходимость усиления охраны наших границ с учетом нынешних условий», — заявил Чибис в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Отметим, что одной из таких программ является — «Коларктик», совместный проект, который проходил на территориях Мурманской, Архангельской областей, а также Ненецкого автономного округа, совместно с Финляндией, Швецией и Норвегией. Программа представляет собой финансовый инструмент сотрудничества между субъектами и соседними странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее западные страны ввели санкции в отношении Российской Федерации из-за начала специальной военной операции на Украине.

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