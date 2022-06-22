История вопроса

Работа Федеральной службы судебных приставов, чьей задачей является «принудительное исполнение судебных решений и постановлений». ФСПП подчиняется Минюсту России.

В СМИ работа судебных приставов чаще всего попадает в связи с темой задолженностей организаций и граждан. Нередки случаи, когда приставы арестовывают банковские счета должников, ограничивают выезд за границу.

Чтобы стать должником, достаточно вовремя не оплатить штраф, взнос по ипотеке или кредиту, просрочить выплаты алиментов и т.п.

Знакомство с судебными приставами грозит и тем, кто более 3 месяцев не оплачивает услуги ЖКХ. Имея на руках решение суда, приставы могут арестовать часть имущества и продать в счет уплаты долгов.

