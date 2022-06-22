Чайковский, Пермский край, 22 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Чайковском Пермского края под арест попало оборудование молочного комбината, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

manolofranco Молоко

Предприятие является должником. Сумма задолженности по налогам, сборам, пени и штрафам составляет свыше 6 млн рублей.

Комбинат добровольно не идёт на погашение долга. В результате на имущество комбината наложили арест. Описан и арестован компрессорный агрегат NF-612. Техническое устройство, предназначенное для промышленных холодильных систем, пока оставлено на ответственное хранение и. о. директора молочного комбината. Если задолженность не будет погашена, то оборудование пустят с молотка.