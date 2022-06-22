Москва, , 12:07 — REGNUM Центральный Банк России намерен изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей. Общественное обсуждение по новым тарифам продлится до 28 июня, сообщается 22 июня на портале регулятора.

ОСАГО Socbjuro.ru

ЦБ предлагает расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% вверх и вниз. Для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться в диапазоне 1646–7535 руб. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.

Регулятор отмечает, что самые «бьющиеся» при ДТП детали подорожали в среднем на 28,7%. Новые тарифы ОСАГО позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с сегодняшнего дня вступило в силу указание Центрального банка о новых тарифах, а также о коэффициентах на полис ОСАГО.

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