Париж, 22 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Ставка по вкладу Livret A во Франции вырастет в августе. Об этом, как сообщает Le Parisien, заявил управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гальо.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«По состоянию на 1 августа будет еще одно увеличение ставки по красной сберегательной книжке (вкладу Livret A)», — заявил управляющий, не уточнив, насколько велико это увеличение, которое станет вторым с начала года.

Напомним, ставка по красной сберегательной книжке с 1 февраля была установлена на уровне 1% и выросла с 0,5%. Ставка по красной сберегательной книжке рассчитывается два раза в год. Однако инфляция резко ускорилась с начала года, достигнув 5,2% в мае.